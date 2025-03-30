УПЛ, 22-й тур

Карпаты – Черноморец – 4:0

Голы: Бруниньо, 41 (п.), 45 (п.), 50, Костенко, 56

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Черноморец приехал во Львов в статусе главного аутсайдера сезона. Команда в турнирной таблице шла последней, поэтому принципиальность поединка для гостей зашкаливала – чтобы сохранить прописку в элите необходимо было начинать набирать очки немедленно. Интриги матчу добавлял и тот факт, что этот поединок был дебютным для наставника "моряков" Александра Кучера, который заменил на своем посту Александра Бабича.

Игра началась агрессивно, с атак Карпаты. Львовяне создали ряд полумоментов, которые, однако, никак не завершались ударами по воротам. Черноморец быстро оправился и начал огрызаться. Хобленко запрессинговал Кинарейкина, заставив кипера Карпат выбивать мяч в аут. Через мгновение Костенко упал в борьбе с соперником в штрафной одесситов, но арбитр пенальти не дал.

На 13-й минуте гости создали первый по-настоящему опасный момент: Хобленко бил из выгодной позиции со штрафного, но удар форварду "моряков" не удался. Очеретько в ответ стрельнул "по воробьям". Качели продолжались и уже Билошевский целился в ближний угол – не хватало совсем немного.

Альварес бил по центу – без особых трудностей для Рудько. В середине тайма Бруниньо в прыжке головой замыкал навес от Чачуа во вратарскую – мимо левой стойки.

На 35-й минуте Черноморец упустил убийственный момент: Безбородько получил передачу вблизи ворот Карпат, ворвался в штрафную "львов", обыграл сразу нескольких защитников и чудом не попал в дальний угол. А потом был интересный момент, когда Рудько, выйдя далеко из ворот, кулаками врезался в спину Костенко, который пытался грудью остановить мяч. После просмотра VAR Анастасия Романюк указала на отметку. К мячу подошел Бруниньо и после выдержанной паузы мастерски переиграл экс-кипера Динамо и Шахтера (хотя тот и угадал направление полета мяча).

Не прошло и 2-х минут, как Карпаты заработали второй пенальти: Рудько среагировал на удар Очеретько и отбил перед собой, Арсич пытался не позволить сопернику быть первым на мяче и зацепил ногу Невеша. Бруниньо с отметки во второй раз переиграл Рудько.

Сразу после перерыва Костенко мощно замыкал передачу от Полегенько с дальней дистанции – защитник "моряков" заблокировал. В ответ Скиба нанес пушечный удар метров с 25-ми – Кинарейкин вытащил из-под перекладины на угловой. Навес с корнера головой замыкал Жаржу – впритирку с левой стойкой.

А затем была контратака Карпат, сольный проход Бруниньо и мощный удар из-за пределов штрафной под дальнюю штангу и празднование хет-трика. "Львы" продолжили разрывать, Невеш протащил мяч по центру, сам не бил, а отдал справа на Чачуа и Амбросий с острого угла пытался найти щель между Рудько и стойкой – вратарь Черноморца среагировал и выбил на угловой.

На 56-й минуте Чачуа с центра поля запустил в прорыв Бруниньо по правому флангу и бразилец выкатил под удар Костенко в штрафную – Ян опередил всех защитников и замкнул мимо Рудько.

В середине тайма Янаков совершил сумасшедший спурт правым флангом, уложил на газон нескольких игроков Карпат и простреливал во вратарскую – Кинарейкин был первым на перехвате. На последние 15 минут Кучер выпустил Ярослава Ракицкого, который накануне присоединился к Черноморцу, вернувшись в большой футбол после длительной паузы. Сразу же экс-звезда Шахтера с подкруткой пробивал со штрафного – мимо стойки.

В конце встречи Карпаты забили в пятый раз – Краснопиру удалось затолкать мяч в сетку – но было зафиксировано положение вне игры. Впоследствии могли забивать Чачуа и Шах, но в первом случае Рудько в падении успел выставить ногу, а удар Артура был слишком слабым. Интересно, что оба дебютанта Черноморца – Кучер и Ракицкий – записали в свой пассив по "горчичнику".

Победа позволила Карпатам набрать 32 очка и остаться на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ. Черноморец с 15-ю баллами последний.

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