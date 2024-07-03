Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону через товарищеские матчи. Читайте о поединках, которые состоялись 3 июля, на "Футбол 24".

Летние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Карпаты – Минай – 3:1

Голы: Сакив, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 – Гуничев, 22

Рух – Кечкемет (Венгрия) – 2:2

Голы: Краснопир, 39, Панченко, 110 – Палинкаш, 44, Катона, 56

Верес – Звягель – 3:1

Голы: Степанюк, 17, Дахновский, 27, Мрвалевич, 75 – Оринчак, 67

Черноморец – Нива В – 2:2

Голы: Васильев, 38, ГНП, 42 – Мельник, 33 (0:1), Загорулько, 79

Металлист – Буковина – 0:0

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В среду, 3 июля, состоялись очередные спарринги украинских команд. Карпаты на своей новенькой базе в Бартатове одолели Минай. Закарпатцы вышли вперед в середине первого тайма, но уже через 2 минуты Сакив со штрафного восстановил статус-кво. После перерыва тренерский штаб "львов" почти полностью обновил состав и Полегенько, а затем Сидун в течение 5 минут сняли вопрос о победителе. Вадим в конце встречи мог оформить дубль, но Бандура потянул его удар из-под перекладины.

Рух расписал боевую ничью с Кечкеметом. Подопечные Виталия Пономарева в Словении только в добавленное время сумели спастись с венграми. К слову, первый гол львовян в свой актив записал новичок команды Игорь Краснопир, которого Руслан Ротань вызвал на Олимпиаду в Париж.

Верес одолел Звягель. Юрий Вирт, который нынче возглавляет представителей Житомирщины, получил пощечину от своей бывшей команды. Уже к середине первого тайма ровенчане побеждали в два гола. Оринчак в середине второго тайма, казалось, возродил интригу, но Мрвалевич за немного закрыл матч точным ударом.

Черноморец едва справился с винницкой Нивой. Представитель Второй лиги первым вышел вперед, но в конце тайма "моряки" сумели сравнять и выйти вперед (один из голов забил игрок, который находится на просмотре в одесской команде). За 10 минут до завершения игры президент Нивы Загорулько восстановил равновесие, установив окончательный счет.

В еще одном матче харьковский Металлист разошелся миром с Буковиной.

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