Карпаты решили разорвать соглашения с голкипером Остапом Вульчиным, защитником Денисом Притиковским и хавбеками Александром Ермаченко и Игорем Богачем, сообщает meta-ratings.

Карпаты подписали двух новичков с опытом выступлений в УПЛ, – СМИ

Львовяне также определились с началом подготовки к весенней части сезона. Первый этап Карпаты проведут во Львове, где сыграют 3 спарринга, а 11 февраля запланирован вылет на сбор в Турцию.

Добавим, что Карпаты лидируют в группе А Второй лиги, имея в активе 48 очков, и опережают Левый берег на 2 пункта.

"Мессі подобався у дитинстві": син хавбека бронзових Карпат – про дебют за Рух, Марлоса і три промахи з пенальті