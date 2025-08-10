Туран провел ротацию, а Лупашко – эксперимент

Массовые перестановки в составе Шахтера были ожидаемыми, учитывая логистику "горняков" и сложность соперника в Лиге Европы. Турецкий коуч оставил в запасе Матвиенко, Педро Энрике, Винисиуса, Очеретько и Алиссона, а Траоре, Эгиналду и Кевин пропускали встречу из-за травм. И все равно старт дончан был мощным – из явных резервистов выпустили только Грама и Азарова.

Владислав Лупашко несколько удивил схемой с двумя опорниками, выставив кроме Альвареса и еще и Танду. Последний формально был "восьмеркой", но по сути он помогал в оборонительной работе в центре. Такой расстановки в Карпатах еще не припоминается – а особенно удивило, что жертвой эксперимента стал Бруниньо.

Прекрасный первый тайм

Львовяне прогнозируемо накрыли Шахтер высоким прессингом и агрессивными отборами после потерь. Давление было таким сильным, что первые атаки "горняки" начали проводить где-то на 3-й или 4-й минуте. Впрочем, уже на 9-й гости открыли счет – и сделали это красиво.

Педриньо выполнил диагональ на левый фланг в ноги Невертону. Тот сместился на край штрафной и сыграл в стеночку с Судаковым – Георгий выполнил пас пяткой, а бразилец переложил мяч под правую и закрутил под дальнюю штангу. 0:1.

Этот гол должен был бы выбить Карпаты из колеи. Действительно, на короткое время дончане захватили контроль, редко отдавая мяч львовянам. Тем более неожиданным стал ответный гол хозяев, проведенный уже на 17-й минуте. "Горняки" сами помогли забить, однако первопричиной стала интенсивность "львов" в борьбе.

Грам отдал передачу в центр на Элиаса, которого еще до приема накрыло несколько карпатовцев. Дальнейший отбор продолжился передачей Альвареса на ход Невесу. Игорь качнул Грама перед штрафной и мощно пробил под ближнюю – 1:1!

Впрочем, счастье галичан продолжалось недолго. Уже на 23-й минуте Шахтер восстановил свое преимущество в счете, организовав комбинацию с участием Судакова, Невертона, Элиаса, Марлона и Педринью. Она завершилась передачей под рывок Конопли – Ефим же вместо ожидаемого прострела выполнил навес, который на дальней штанге замкнул Элиас. 1:2!

Карпаты не расклеились. Под обильным львовским ливнем они достойно боролись с грандом, навязывая кучу борьбы на чужой трети и время от времени поднимая темп. Не хватало только острых эпизодов, но Шахтер тоже создавал мало. За 20 минут после второго гола донецкая команда имела только два момента.

На 29-й минуте стандарт гостей продолжился скидкой на левый край штрафной площади, которую Судаков замыкал ударом метров с восьми. Выстрел Георгия успели накрыть.

На 37-й же Элиас вывел Марлона практически один на один, однако его дальнейший удар в последний момент заблокировали.

В последней 10-минутке перед перерывом Карпаты вообще начали давить. Публика на "Украине" кричала не от остроты действий, а от бешеного прессинга подопечных Владислава Лупашко. Такой футбол мог быть вознагражден на 44-й минуте, когда Шах накрыл Бондаря и отобрал мяч.

К сожалению, с отскоком не повезло. Также показателен разрыв между Марлоном и Бондарем, в который мог врываться еще один львовянин.

Стоит отметить, что эпизод начался с паса Грама на Валерия. Тунисский центрбек отдал пас в условиях, когда мяч и партнера точно будут накрывать. Грам в принципе провел ужасный поединок, допустив большое количество ошибок (в том числе и голевой).

На 45-й же минуте Карпатам удалось заработать опасный штрафной. Мирошниченко нанес прямой удар, выцеливая ближнюю девятку – впрочем, Шахтер спасла перекладина! В конце концов, арбитр отправил команды в раздевалки при счете 1:2.

Карпаты задавили Шахтер во втором тайме

Стартовая 45-минутка оказалась равной. По ударам, например, было 8:7 в пользу "зелено-белых". Тренеров это не устраивало – Арда Туран вместо Педринью выпустил Шведа, а Владислав Лупашко снял Танду ради Брунинью. Впрочем, замены были не только кадровыми, но и ментальными.

Карпаты сразу пошли вперед, принимая смелые решения. Так, на 48-й минуте Шах оказался на левом фланге и прошел между Коноплей с Бонаренко. Артур ворвался на край штрафной и пробил в ближний угол, однако мяч прошел рядом со стойкой.

Через минуту он уже целенаправленно открылся в этой зоне и пробил туда же – но уже не столь остро. Данный эпизод родился в контратаке, которую разогнал Бруниньо.

Элиас вскоре мог наказать за расточительство. На 55-й минуте Шахтер раскатал блестящую комбинацию с финальным прострелом Конопли на 11 метров, где все забыли о Кауане. Нападающий простил Карпаты, вгатив над перекладиной. Этот момент в следующие 20 минут стал последним для дончан.

Карпаты же начали набирать обороты. Львовяне зарабатывали стандарты и все чаще ловили соперника на контратаках. Такой футбол быстро вылился в два гола "зелено-белых" – на 57-й минуте подача Мирошниченко закрутилась со стандарта в дальний угол, а на 66-й Краснопир реализовал выход один на один с пасом Бруниньо.

Оба взятия ворот отменили из-за офсайда. С Краснопиром, которого выпустили на замену, все было очевидно.

А вот отмененный гол Мирошниченко возмутил публику. Бабогло находился в положении вне игры и тянулся за подачей. На видеоповторе показалось, что Владислав таки зацепил мяч ногой, хотя это не точно. Так или иначе, Николай Балакин после личного просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот.

Арда Туран все понял еще на 61-й минуте. В бой подняли Марлона, Очеретько и Алиссона. Последний мог сломать Карпаты на 72-й минуте, перехватив неудачный пас Педрозу в центре, сместившись на правый фланг и переиграв Жоау 1-в-1. Вингер зашел на край штрафной, но пробил с нерабочей ноги, да еще и потерял равновесие – мимо ворот!

Владислав Лупашко тоже не сидел, сложа руки. На 74-й минуте он выпустил Витора и Карабина – и угадал на все 100. Всего через пять минут все замены сработали: Краснопир зацепился за лонгбол и отдал пас Витору, тот подал на Карабина, а Ярослав сбросил мяч для Бруниньо. Бразилец же в касание расстрелял ворота Ризныка. 2:2!

Но Шахтер снова не дал львовянам насладиться успехом. Уже на 82-й минуте "горняки" забили в третий раз. Швед выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной, а Бондаренко классно развернулся и выполнил прострел – Алиссон замкнул. 2:3. Казалось, что это конец.

После классного выстрела Шведа на 89-й минуте все точно должно было завершиться, но мяч прошел рядом с каркасом.

Арбитр тем временем компенсировал семь минут. Карпатам для камбека хватило одной – Педрозу уложил Коноплю в борьбе на левом фланге и подал на ближнюю штангу, а свежий Краснопир головой прошил Ризныка. 3:3!

Арда Туран снова упустил победу во Львове в компенсированное время – прямо как в 2010 году, в легендарном матче Галатасарая на "Украине". Впрочем, турок мог отомстить на 90+5-й минуте, когда Судаков нанес шикарный прямой удар со штрафного.

Мяч летел под левую стойку, однако Домчак выполнил топ-сейв! Назар перевел сферу в стойку!

В конце концов, в обоюдных атаках битва подошла к концу – 3:3 во Львове! Браво! Карпаты набирают первые очки в новом чемпионате, а Шахтер впервые их теряет.

