Карпаты пытались арендовать форварда Ботафого, – бразильские СМИ

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Зозуля помог Альбасете прервать неудачную серию – пострадал другой украинец
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"Тренер-невдаха, який злив всі свої команди", – Хацкевич розкритикував журналістів та отримав жорстку відповідьУкраина — 4 окт 816
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Динамо не хотело победить Лугано – швейцарские СМИ о неудаче команды Михайличенко в ЛЕ против аутсайдераЛига Европы — 4 окт 530
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Шевченко вызвал в сборную Украины еще трех игроков на поединки против Литвы и ПортугалииЕвро-2020 — 4 окт 1506
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"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"Интервью — 4 окт 1653