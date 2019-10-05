Карпаты пытались арендовать форварда Ботафого, – бразильские СМИ

Львовские Карпаты пытались усилить линию атаки молодым форвардом Ботафого из Рио-де-Жанейро.

Львовский клуб хотел взять в аренду нападающего Игора Кассио, утверждает O Sao Goncalo.

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"Зелено-белые" прислали предложение о 1,5-летней аренде футболиста, но Ботафого отказался отпускать 21-летнего игрока. Главный тренер бразильской команды рассчитывает на него. К слову, сезон-2019 – первый для Кассио на профессиональном уровне.

Отметим, что в этом сезоне Кассио сыграл 2 матча в бразильской Серии А. В данный момент его команда занимает 12 место в турнирной таблице.

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