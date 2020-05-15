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Карпаты проверили игроков на коронавирус

17:59 21 Читати українською
Карпаты проверили игроков на коронавирус
Фото ФК Карпаты

Львовский клуб все-таки нашел возможность провести тестирование своих футболистов.

Карпаты проверили тренеров, игроков и персонал клуба на наличие коронавируса, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Карпаты имеют задолженность перед игроками за неполных 5 месяцев, – журналист

Ранее исполнительный директор Карпат заявлял, что у "зелено-белых" нет финансовой возможности протестировать футболистов.

Напомним, матчи чемпионата Украины возобновятся уже с 30 мая. После 23-х туров УПЛ Карпаты расположились на последней строчке.

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Теги
коронавирус Карпаты Карпаты
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