Матчи 28-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 9-го по 12 мая включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.

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Особого внимания заслуживают противостояния между Полесьем и Динамо, а также Карпатами и Александрией. Судьбоносным также могут стать матчи между Ворсклой и Черноморцем и Ингульцом и Левым Берегом – все четыре коллектива борются за сохранение прописки в УПЛ.

28-й ТУР

9 мая (пятница)

Заря – Шахтер – 15:30

Полесье – Динамо – 18:00

10 мая (суббота)

Ворскла – Черноморец – 13:00

Оболонь – ЛНЗ – 15:30

Рух – Верес – 18:00

11 мая (воскресенье)

Кривбасс – Колос – 13:00

Карпаты – Александрия – 18:00

12 мая (понедельник)

Ингулец – Левый Берег – 15:30

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