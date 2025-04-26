Карпаты против Александрии – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 28-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 28-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 9-го по 12 мая включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.
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Особого внимания заслуживают противостояния между Полесьем и Динамо, а также Карпатами и Александрией. Судьбоносным также могут стать матчи между Ворсклой и Черноморцем и Ингульцом и Левым Берегом – все четыре коллектива борются за сохранение прописки в УПЛ.
28-й ТУР
9 мая (пятница)
Заря – Шахтер – 15:30
Полесье – Динамо – 18:00
10 мая (суббота)
Ворскла – Черноморец – 13:00
Оболонь – ЛНЗ – 15:30
Рух – Верес – 18:00
11 мая (воскресенье)
Кривбасс – Колос – 13:00
Карпаты – Александрия – 18:00
12 мая (понедельник)
Ингулец – Левый Берег – 15:30
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