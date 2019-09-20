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Карпаты просматривают брата Кадири

15:50 46 Читати українською
Карпаты просматривают брата Кадири
Игроки Карпат под бдительным взором Романа Санжара / Фото ФК Карпаты

С приходом нового тренерского штаба в Карпатах ожидают кадровое пополнение игроками.

Полузащитник Мохаммед Саммед находится на просмотре в львовских Карпатах, сообщили в эфире программы Футбол NEWS.

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20-летний ганец является родным братом полузащитника Динамо Абдулы Мохаммеда Кадири. Последним клубом Саммеда был турецкий Истанбулспор. Сейчас Мохаммед находится в статусе свободного агента. По данным портала Тransfermarkt, игрок оценивается в 25 тысяч евро.

После 7-ми туров чемпионата Украины Карпаты находятся 8-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 8 очков.

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