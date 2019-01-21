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Карпаты прокомментировали переход Сикана в Шахтер

21 января 23:21 557 Читати українською
Карпаты прокомментировали переход Сикана в Шахтер
Даниил Сикан / фото ФК Шахтер

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук пожелал успеха бывшему нападающему команды Даниилу Сикану, который перешел в Шахтер.

"Я почувствовал, что все его мечты направлены на то, чтобы как можно быстрее покинуть Львов и Карпаты. Даниил отказался продлевать контракт, соответственно, мы также не можем рассчитывать на игрока, чье сердце не с нами. Я желаю Сикану успехов в его дальнейшей карьере", – цитирует Смалийчук пресс-служба Карпат.

Шахтер объявил о трансфере Сикана

В текущем сезоне Сикан выступал за львовян преимущественно в чемпионате U19, где сыграл 10 матчей и забил 5 голов. 12 августа 2018 дебютировал за первую команду Карпат в поединке Премьер-лиги с луганской Зарей.

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Теги
Карпаты Карпаты Шахтер Шахтер Олег Смалийчук Даниил Сикан Даниил Сикан
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