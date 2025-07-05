В субботу, 5 июля, состоялось несколько товарищеских матчей с участием украинских клубов. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Карпаты – Агробизнес – 2:3

Голы: Невес, 20, Костенко, 52 – Толочко, 28, Войтиховский, 43, Лень, 78 (с пенальти).

ЛНЗ – Оболонь – 2:1

Голы: автогол, 31, Кравчук, 48 – Теслюк, 33

Рух проиграл клубу Первой лиги в товарищеском матче

Карпаты в летнем спарринге уступили Агробизнесу, который выступает в Первой лиге. "Львы" забили первыми на 20-й минуте Игорь Невес замкнул прострел от Артура Шаха. В дальнейшем хороший момент упустил новичок львовян Ярослав Карабин, не реализовав выход один на один. После этого Агробизнес сравнял счет, дальним ударом забил Толочко.

Еще до перерыва представители Первой лиги вышли вперед. Артема Семка прострелил на Максима Войтиховского, а тот с близкого расстояния расстрелял ворота Карпат. Через несколько минут "зелено-белые" восстановили паритет усилиями Яна Костенко, который откликнулся на пас Фабиано.

На 77-й минуте вратарь Карпат Назар Домчак сфолил в собственной штрафной и "привез" пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Олег Лень. В конце игры Карпаты еще и остались в меньшинстве – Цимбалистый был удален за фол против Боровского. В итоге матч завершился победой Агробизнеса.

В другом спарринге ЛНЗ обыграл другого представителя УПЛ – Оболонь. Команды провели матч в формате четыре тайма по 30 минут. Черкасчане открыли счет на 31-й минуте игры, помог автогол. Впрочем, уже через несколько минут "пивовары" отыгрались – отличился Теслюк.

ЛНЗ снова забил в начале второго тайма, первый гол за команду забил новичок "фиолетовых" Даниил Кравчук. В дальнейшем счет игры не изменился. Таким образом, Виталий Пономарев одержал свою первую победу во главе черкасского клуба.

Полесье уверенно обыграло австрийский клуб в спарринге – за "волков" дебютировал 42-летний Кравченко