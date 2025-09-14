Обе команды набрали по три очка после четырех туров УПЛ. При этом львовяне остаются единственной командой, которая еще не одержала победы в новом сезоне. В прошлом туре "зелено-белые" разошлись миром с Кудривкой – 2:2, тогда как Полтава потерпела разгромное поражение от Зари – 1:4.

С первых минут сегодняшнего матча обе команды активно применяли прессинг. И уже на 21-й минуте Полтава вышла вперед: после разрезной передачи Кононова Одарюк по левому флангу вышел на свидание с Клищуком, обыграл голкипера и точно пробил в ворота – 0:1!

Чуть позже после навеса с правого фланга Костенко высоко выпрыгнул, однако пробил значительно выше ворот. Перед этим Клищук удачно сыграл на выходе, заблокировав удар Одарюка. Перед перерывом Карпаты могли сравнять счет: после удара Альвареса из-за пределов штрафной Ермолов отбил мяч в сторону, а затем уверенно забрал снаряд после прострела Невеса.

Уже во втором тайме зрители стали свидетелями двух опасных моментов за короткий промежуток времени. Сначала Вивдич вошел в штрафную с левого фланга и отпасовал под удар Одарюку, который пробил чуть выше ворот. Уже через минуту после навеса Витора Чачуа соперник пробил головой с отскоком от газона, однако Ермолов в прыжке отбил мяч.