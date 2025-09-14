Карпаты продлили безвыигрышную серию в УПЛ, расписав ничью с Полтавой – "джокер" спас Лупашко от поражения
Карпаты встретились с Полтавой в рамках 5-го тура УПЛ (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Обе команды набрали по три очка после четырех туров УПЛ. При этом львовяне остаются единственной командой, которая еще не одержала победы в новом сезоне. В прошлом туре "зелено-белые" разошлись миром с Кудривкой – 2:2, тогда как Полтава потерпела разгромное поражение от Зари – 1:4.
С первых минут сегодняшнего матча обе команды активно применяли прессинг. И уже на 21-й минуте Полтава вышла вперед: после разрезной передачи Кононова Одарюк по левому флангу вышел на свидание с Клищуком, обыграл голкипера и точно пробил в ворота – 0:1!
Чуть позже после навеса с правого фланга Костенко высоко выпрыгнул, однако пробил значительно выше ворот. Перед этим Клищук удачно сыграл на выходе, заблокировав удар Одарюка. Перед перерывом Карпаты могли сравнять счет: после удара Альвареса из-за пределов штрафной Ермолов отбил мяч в сторону, а затем уверенно забрал снаряд после прострела Невеса.
Уже во втором тайме зрители стали свидетелями двух опасных моментов за короткий промежуток времени. Сначала Вивдич вошел в штрафную с левого фланга и отпасовал под удар Одарюку, который пробил чуть выше ворот. Уже через минуту после навеса Витора Чачуа соперник пробил головой с отскоком от газона, однако Ермолов в прыжке отбил мяч.
Карпаты владели территориальным преимуществом, и это принесло свои плоды. Сначала Бруниньо пробил без шансов для голкипера, однако попал в перекладину. А уже на 68-й минуте после навеса с углового полтавчане выбили мяч за пределы штрафной, откуда Фабиано сильным низовым ударом точно отправил снаряд в ворота. Он забил почти сразу после выхода на замену.
До конца матча ни одна из команд не смогла изменить счет, поэтому Карпаты не сумели прервать свою безвыигрышную серию. Сейчас команда находится на 12-м месте с 4 очками, а Полтава имеет столько же, однако занимает ступеньку ниже.
