Оболонь принимала Карпаты (2:2) в 26 туре УПЛ. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Львовяне перед стартом тура имели 39 баллов и находились вблизи топ-4, а вот киевляне располагались перед зоной вылета.

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Карпаты с первых минут пытались взять игру под свой контроль, но именно команда Лупашко пропустила первой. На 20 минуте Ильин прострелил штрафную площадь, хотя в той зоне никого не было. Первым сориентировался Стасюк, который совершил рывок назад, освободившись от опеки защитника, и бильярдным ударом положил мяч в сетку.

Восемь минут понадобилось львовянам, чтобы отыграться. Правда, руками центрального защитника Оболони. Приймак срезал в свои ворота после удара Стецькова. До перерыва Карпаты имели фантастический шанс выйти вперед. Бычек сфолил на Чачуа, арбитр матча указал на отметку. Но Полегенько ужасно пробил с 11 метров и отправил мяч выше ворот.

После перерыва опасных атак Карпат стало больше, хотя сами удары по воротам были легкими для Марченко. На 79-й минуте львовянам удалось забить, но гол Бруниньо отменили из-за офсайда. А Оболонь свой шанс использовала. Тарануха, который вышел на замену, неожиданно остался без опеки. Мяч попал к Ростиславу, и он пробил без шансов для голкипера. На последних секундах основного времени Игорь Невеш спас "львов" от поражения, забив во втором матче подряд.

Карпаты не проигрывают в УПЛ на протяжении восьми туров (4 победы и 4 ничьи). Львовяне остались на пятом месте с 40 баллами, а киевляне набрали 25 очков, находясь на 12 строчке.



Стоит заметить, что этот матч стал 30-м на топ-уровне Владислава Лупашко.

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