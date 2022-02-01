Первый номер клубного журнала Карпат вышел с названием "Еще десять финалов". Именно столько матчей львовянам предстоит сыграть во второй части сезона Второй лиги. В журнале болельщики могут почитать интервью с футболистами и главным тренером Андреем Тлумаком.

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Также в январском экземпляре можно найти ряд фактов, статистики, инфографики и статей о львовском клубе. Цена журнала, насчитывающего 140 глянцевых страниц, составляет 149 гривен, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Отмечается, что журнал будет выходить два раза в год, а купить его можно в онлайн-магазине Карпат.

Напомним, после первой части сезона 2021/22 команда Андрея Тлумака лидирует в группе А Второй лиги. В активе "зелено-белых" 48 очков и матч в запасе.

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