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Карпаты прекратили сотрудничество с Пеньковым

19:16 14 Читати українською
Карпаты прекратили сотрудничество с Пеньковым
Герман Пеньков / фото ФК Карпаты

Голкипер Карпат Герман Пеньков покинул львовскую команду.

О прекращении сотрудничества с 25-летним вратарем сообщила пресс-служба львовского клуба.

Карпаты объявили о переходе воспитанника Динамо

К слову, Пеньков перешел в Карпаты летом прошлого года из Стали, подписав двухлетний контракт, однако с тех пор сыграл за "львов" всего 2 поединка.

Напомним, в прошлом сезоне Карпаты по итогам первого этапа УПЛ попали во вторую шестерку, где заняли четвертое место, а в переходных матчах смогли выбить Волынь.

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Герман Пеньков Герман Пеньков Карпаты Карпаты
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