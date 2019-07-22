Карпаты прекратили сотрудничество с Пеньковым

Голкипер Карпат Герман Пеньков покинул львовскую команду.

О прекращении сотрудничества с 25-летним вратарем сообщила пресс-служба львовского клуба.

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К слову, Пеньков перешел в Карпаты летом прошлого года из Стали, подписав двухлетний контракт, однако с тех пор сыграл за "львов" всего 2 поединка.

Напомним, в прошлом сезоне Карпаты по итогам первого этапа УПЛ попали во вторую шестерку, где заняли четвертое место, а в переходных матчах смогли выбить Волынь.

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