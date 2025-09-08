В пресс-службе Карпат сообщили, что Владимир Езерский больше не работает в Карпатах.

Владимир Езерский покинул пост тренера Карпат по организации игры в обороне, об этом сообщает Tribuna.

Пресс-служба львовян подтвердила СМИ, что бывший защитник Динамо и Шахтера больше не работает в команде. Причины прекращения сотрудничества в Карпатах не назвали, сославшись на конфиденциальность условий трудовых отношений.

В то же время Владимир Езерский остается работать в структуре молодежных сборных Украины.

Напомним, что в Карпатах вспыхнул скандал после того, как стало известно, что Езерский якобы склонял полузащитника Карпат Артура Шаха к сотрудничеству с определенными агентами.

