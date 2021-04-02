"Львы" на своих официальных ресурсах сообщили о создании нового сайта. Разработкой клуб занимался самостоятельно с начала года. Сейчас сайт работает в тестовом режиме и в будущем еще будет совершенствоваться.

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"Мы поставили две цели. Первая – превратить сайт в комьюнити болельщиков. Для этого мы сделали фан-чат, который стал главной функцией сайта. Здесь болельщики смогут общаться и между собой, и с менеджментом клуба. Вторая цель – превратить сайт с медиаресурса на сервис. Клуб должен обслуживать болельщиков, а не только информировать. Поэтому мы сделали все главные услуги максимально доступными, вывели их на наиболее заметные места", – объясняет концепцию сайта коммерческий директор Карпат Дмитрий Копий.

Заметим, "зелено-белые" расположились на последней строчке турнирной таблицы группы А Второй лиги. В их активе лишь 4 зачетных балла после 13 сыгранных туров.

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