Буковина встречалась с Карпатами в матче 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

Буковина – Карпаты – 1:0

Гол: Кожушко, 17

Многие рассматривали этот матч как последнюю возможность Владислава Лупашко реабилитироваться за неудачи в чемпионате Украины и хотя бы на время снять вопрос о своем увольнении. Впрочем, произошло не так, как думалось. Хозяева поля неплохо начали игру, и первые моменты начали появляться именно у них.

Уже на 17-й минуте Олег Кожушко открыл счет в матче. Результативную атаку Буковине принес стандарт. Напомним, Олег перешел в команду Шищенко из Кривбасса, где был одним из лидеров.

В дальнейшем, несмотря на все попытки сравнять счет, игрокам Карпат не хватало изобретательности. Бросалось в глаза отсутствие завершающего паса, который бы вывел на удар футболистов львовян.

А когда было по-настоящему горячо – уверенную игру демонстрировал голкипер Буковины Герман Пеньков. Матч так и завершился минимальной победой Буковины, которая шагает в 1/8 финала Кубка Украины. Над Владиславом Лупашко тучи сгущаются все больше.

