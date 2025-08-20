– Виктор, может у вас есть разъяснение ситуации по Бруниньо. Какая-то очень странная была пресс-конференция Лупашко. Или это какое-то нарушение микроклимата, или Бруниньо куда-то переходит? Не хотелось бы терять такого хорошего игрока.

– У меня также были такие опасения. Я попытался выяснить эту ситуацию.

Ситуация следующая: Бруниньо на предматчевой тренировке повредил связки голеностопа. Как говорят мне – там ничего серьезного. В ближайших матчах мы его снова увидим на футбольном поле.

И вообще, в Карпатах меня все уверяют, что в коллективе замечательная атмосфера. Осталось только первую победу в сезоне получить, которая даст правильный эмоциональный толчок команде, – ответил на вопрос подписчика комментатор Виктор Вацко в своей программе на Youtube.

Напомним, что Карпаты в трех стартовых турах УПЛ проиграли Полесью (0:2) и дважды сыграли в ничью – против Шахтера (3:3) и Колоса (1:1).

