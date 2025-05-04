Центральный защитник Карпат Тимур Стецьков не поможет своей команде в матче 28-го тура против Александрии, сообщает "ТаТоТаке".

Дубль Чачуа и два автогола в видеообзоре матча Левый Берег – Карпаты – 2:3

Травма, которую 27-летний защитник получил в матче против Левого Берега, потребовала детального обследования. По информации источника, МРТ не подтвердила худшие опасения – разрыв передней крестообразной связки. В то же время у футболиста диагностирована микротравма мениска.

Таким образом, Стецков точно не сыграет против команды Руслана Ротаня 11 мая.

Напомним, Карпаты сохраняют шансы на еврокубки – после 27-ми туров "львы" в турнирной таблице УПЛ идут пятыми, имея в своем активе 43 очка. У Полесья, которое идет четвертым, такое же количество баллов, однако есть матч в запасе.

Карпаты в меньшинстве вырвали победу над Левым Берегом – дубль Чачуа спас шансы львовян на еврокубки