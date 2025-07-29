"Карпаты получили за него деньги": посредник раскрыл подробности перехода украинского голкипера в испанский клуб
Посредник Дмитрий Лебедь прокомментировал переход Якова Кинарейкина из Карпат в Вильярреал.
– Какой ваш статус, вы агент?
– Мой статус больше как футбольный посредник. Веду детей с самого начала – от академий до подписания профессиональных контрактов. Помогаю пройти путь от академии до дебюта в большом футболе.
Молодые футболисты для меня не просто спортсмены – они как дети. Я создаю для них карьеру с нуля: привожу в академию, помогаю с каждым шагом – на поле, в жизни. Для меня главное – человеческие качества спортсмена.
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– Какова ваша роль в переходе Якова Кинарейкина в Испанию?
– Трансфер состоялся благодаря моему другу – агенту FIFA Ивану Ищенко, который живет в Испании. Он также ведет других футболистов, например: Евгения Пидлепенца, Виталия Бойко, Антона Царенко и других.
– Общались ли вы с отцом Якова по поводу трансфера?
– Да, мы находились на постоянной связи с папой Яши. Он хороший человек. Семья вратаря поддерживала этот переход, все довольны – это для них новый этап и новый опыт.
Расскажу даже больше. Весной, отец и сестра Яши вместе с агентом Иваном Ищенко посетили матч Ла Лиги между Вильярреалом и Реал Сосьедадом. Они вместе посмотрели базу Вильярреала, ознакомились с условиями. Клуб четко показал свою заинтересованность в футболисте еще тогда.
– Насколько тяжело проходили переговоры между клубами?
– Сложностей не было. Скауты Вильярреала следили за Яковом, особенно за его выступлениями в весенней части сезона за Карпаты. После матча с Шахтером (когда Кинарейкин отстоял на ноль) клуб четко дал понять, что хочет видеть его у себя.
Когда открылось трансферное окно, Вильярреал официально обратился к Карпатам. Спасибо клубу, что они пошли навстречу и отпустили молодого, талантливого голкипера. Все стороны – и клуб, и футболист – остались довольны.
– Правда ли, что Вильярреал активировал опцию выкупа Кинарейкина за 1 миллион евро?
– Я скажу так: Карпаты получили за него деньги, а Вильярреал – талантливого и профессионального футболиста. Этот вопрос относится к внутренним делам клуба Карпаты, поэтому я не могу его комментировать. Спасибо за понимание, – цитирует Лебедя Sport.ua.
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