Стецьков прибыл в расположение Карпат на австрийском сборе и уже вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает ТаТоТаке.

Защитник Карпат будет повторно прооперирован – он пропустил прошлый сезон из-за травмы

Также в ближайшее время должен вернуться после незначительной мышечной травмы Владимир Адамюк. Но есть и пополнение в лазарете – к Алексею Сычу присоединились Илья Квасница и Патрисио Танда, которые получили повреждения на сборах.

Напомним, Карпаты по итогам сезона 2024/25 заняли шестое место в турнирной таблице УПЛ. Новый сезон "львы" должны начать поединком с Полесьем, игру запланировано на 3 августа (начало в 18:00).

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