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Карпаты получили предложение приобрести Вильхьяльмссона, – СМИ

15:05 138 Читати українською
Карпаты получили предложение приобрести Вильхьяльмссона, – СМИ
Арни Вильхьяльмссон / ФК Черноморец

Исландский форвард Арни Вильхьяльмссон может вернуться в УПЛ.

Услуги экс-форварда Черноморца Арни Вилььяльмссона были предложены львовским Карпатам, сообщает Динамомания. Игрок принадлежит польской Термалике. В текущем сезоне он сыграл всего 10 минут.

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Во второй половине сезона 2018/19 исландец выступал за одесситов на правах аренды, забив 7 голов в 14 матчах. Правда, это не помогло "морякам" сохранить прописку в элите.

Напомним, на этой неделе Карпаты оформили переход форварда сборной Молдовы Александру Бойчука.

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