Карпаты получили предложение приобрести Вильхьяльмссона, – СМИ

Исландский форвард Арни Вильхьяльмссон может вернуться в УПЛ.

Услуги экс-форварда Черноморца Арни Вилььяльмссона были предложены львовским Карпатам, сообщает Динамомания. Игрок принадлежит польской Термалике. В текущем сезоне он сыграл всего 10 минут.

Дебют молдавского форварда Бойчука и надежная игра люксембургского легиона в видеообзоре матча Десна – Карпаты – 0:0

Во второй половине сезона 2018/19 исландец выступал за одесситов на правах аренды, забив 7 голов в 14 матчах. Правда, это не помогло "морякам" сохранить прописку в элите.

Напомним, на этой неделе Карпаты оформили переход форварда сборной Молдовы Александру Бойчука.