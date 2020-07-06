Карпаты получили по 4400 гривен премиальных за львовское дерби

Журналисты программы "ПроФутбол" обнародовали сумму, которую игроки Карпат заработали за удачную игру против главных конкурентов в турнирной таблице УПЛ.

После возобновления сезона в чемпионате Украины львовские Карпаты успели сыграть лишь один поединок. Соперниками "львов" в конце июня стал Львов, с которым подопечные Романа Санжара расписали боевую ничью 1:1.

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За этот поединок "зелено-белые" получили особые премиальные – по 4400 грн, сообщили в программе "ПроФутбол". Однако не известно, получили ли средства все футболисты команды, или только те, которые появились на поле.

Напомним, после вспышки коронавируса в Карпатах в команде не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. Впоследствии "львы" отказались от поездки и на второй поединок против команды Бабича и будут досрочно исключены из УПЛ.

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