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Карпаты получили по 4400 гривен премиальных за львовское дерби

19:50 - Читати українською
Карпаты получили по 4400 гривен премиальных за львовское дерби
Карпаты – Львов – 1:1 / ФК Карпаты

Журналисты программы "ПроФутбол" обнародовали сумму, которую игроки Карпат заработали за удачную игру против главных конкурентов в турнирной таблице УПЛ.

42’ Алексей Хахлёв
62’ Ярослав Деда
 
Андро Гиоргадзе 37’
37’ Андро Гиоргадзе
42’ Алексей Хахлёв
62’ Ярослав Деда

После возобновления сезона в чемпионате Украины львовские Карпаты успели сыграть лишь один поединок. Соперниками "львов" в конце июня стал Львов, с которым подопечные Романа Санжара расписали боевую ничью 1:1.

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За этот поединок "зелено-белые" получили особые премиальные – по 4400 грн, сообщили в программе "ПроФутбол". Однако не известно, получили ли средства все футболисты команды, или только те, которые появились на поле.

Напомним, после вспышки коронавируса в Карпатах в команде не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. Впоследствии "львы" отказались от поездки и на второй поединок против команды Бабича и будут досрочно исключены из УПЛ.

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Теги
футбольные финансы Карпаты Карпаты Видеоновости Львов Львов Карпаты - Львов
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