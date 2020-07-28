Карпаты получили первый транш за переход Карраскаля – пришлось обращаться в ФИФА

Львовские Карпаты начали получать деньги за трансфер Хорхе Карраскаля в аргентинский Ривер Плейт.

Ривер Плейт погасил половину долга, а именно 1,25 млн евро, за колумбийца, сообщает Goal.

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Правда, когда именно был совершен платеж не уточняется. Ранее сообщалось, что Карпаты даже подали иск в ФИФА из-за неуплаты средств за трансфер.

21-летний колумбиец перебрался в аргентинский клуб на правах аренды в начале 2019 года. Львовяне тогда получили за атакующего полузащитника 500 тысяч евро. В январе латиноамериканский гранд выкупил Карраскаля за 2,5 млн евро.

Добавим, что игроком Ривер Плейт интересовался ряд европейских клубов, среди которых Бешикташ, Аякс, Фиорентина и Ювентус.

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