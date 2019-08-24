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Карпаты получат "кругленькую" сумму за переход Бланко Лещука в Антальяспор

20:39 36 Читати українською
Карпаты получат "кругленькую" сумму за переход Бланко Лещука в Антальяспор
Густаво Бланко Лещук / фото: Карпаты

Нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук перешел в турецкий Антальяспор.

Карпаты, за которые аргентинец выступал с 2016 по 2017 году (сыграл 26 матчей и забил 9 мячей), за этот трансфер получат 300 тысяч, сообщил известный комментатор Виктор Вацко в своем твиттере.

Бланко Лещук перешел в Антальяспор

Бланко Лещук этим летом сыграл 2 матча, в которых отдал один ассист, за Шахтер, а прошлый сезон провел на правах аренды в Малаге (39 матчей, 9 голов, 8 результативных передач).

В нынешнем сезоне в чемпионате Украины Карпаты после 4 туров занимают 10 место в турнирной таблице. Завтра команда Александра Чижевского дома сыграет против Зари.

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Виктор Вацко Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Антальяспор Антальяспор Шахтер Шахтер Карпаты Карпаты
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