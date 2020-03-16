Карпаты получат еще 100 тысяч евро от Шахтера за трансфер Сикана, – СМИ

"Зелено-белые" получат бонус, который был прописан в соглашении о переходе форварда Даниила Сикана в Шахтер.

Во вчерашнем матче против Зари (0:1) Сикан вышел на замену на 87 минуте матча. Эта игра стала для 18-летнего форварда пятой в составе "горняков". По условиям трансфера Сикана из Карпат в Шахтер, после такого количества матчей дончане должны доплатить львовскому клубу 100 тысяч евро, информирует ТаТоТаке.

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Напомним, Сикан перешел из Карпат в Шахтер в января 2019 года за 150 тысяч евро (данные Transfermarkt). Во второй половине прошлого сезона юный форвард выступал в аренде за Мариуполь, а летом прошлого года стал чемпионм мира в составе сборной Украины U-20.

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