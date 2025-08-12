Журналист Михаил Спиваковский заявил, что Рух выплачивает средства Карпатам после каждой продажи своих футболистов.

"Что меня больше всего удивило, это то, что в каждом трансфере Руха есть доля Карпат. Каждый футболист Руха, который продается куда-либо приносит средства другому львовскому клубу", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Журналист отметил, что Карпаты получат долю и от продажи Виталия Романа в польскую Лехию. За переход своего игрока "желто-черным" выплатят компенсацию в размере 700 тысяч евро.

Напомним, в декабре 2024 года два львовских клуба объявили об объединении усилий для дальнейшего развития Карпат.

