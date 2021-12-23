Львовский клуб отправится на тренировочный сбор в Турцию с кадровыми переменами.

Карпаты попрощались с голкипером Остапом Вульчиным (0 матчей), защитником Денисом Притыковским (6 матчей, 1 гол), полузащитником Александром Ермаченко (15 матчей), форвардом Игорем Богачем (9 матчей) и нападающим Никитой Чипаком (0 матчей), сообщает официальный сайт клуба.

Представитель Карпат анонсировал зимнее усиление команды – "львы" могут подписать игроков из УПЛ

20 января "львы" начнут подготовку ко второй половине сезона, а 11 февраля команда отправится на сбор в Турцию.

После 18 туров Второй лиги Карпаты уверенно возглавляют турнирную таблицу группы А, оторвавшись от ближайшего преследователя на два очка.

"Гравці Штутгарта пили пиво прямо в роздягальні": вибухнув у Локомотиві, відмовив Бенфіці, за 3 роки пережив 5 операцій