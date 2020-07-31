toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Карпаты покинули еще три игрока – один из них вернется в Шахтер

16:24 - Читати українською
Карпаты покинули еще три игрока – один из них вернется в Шахтер
Олег Кудрик / фото: Карпаты

Львовские Карпаты продолжают прощаться с футболистами основного состава.

Завершился срок аренды голкипера Олега Кудрика, сообщает официальный сайт Карпат. Воспитанник львовского футбола, права на которого принадлежат Шахтеру, пополнил состав "зеленых львов" в конце июня 2019 года. С тех пор Олег 11 раз выходил в стартовом составе Карпат.

Карпаты сохранят профессиональный статус – Смалийчук озвучил план

Также завершились сроки контрактов Владимира Танчика и Геннадия Пасича. Оба игрока присоединились к Карпатам во время зимних межсезонных сборов. В активе Пасича четыре проведенных поединка в составе команды, у Танчика – два матча.

Напомним, Карпаты даже не сумели завершить сезон. За две неявки без уважительных причин УПЛ приняла решение досрочно снять команду с чемпионата.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

blog_ava
Тымчик поражен тренировкой Луческу
09:54
12078
Теги
Олег Олег Кудрик Геннадий Геннадий Пасич Карпаты Карпаты Владимир Владимир Танчик
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
56
мин
ПСЖ
22:10
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук