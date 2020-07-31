Карпаты покинули еще три игрока – один из них вернется в Шахтер

Завершился срок аренды голкипера Олега Кудрика, сообщает официальный сайт Карпат. Воспитанник львовского футбола, права на которого принадлежат Шахтеру, пополнил состав "зеленых львов" в конце июня 2019 года. С тех пор Олег 11 раз выходил в стартовом составе Карпат.

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Также завершились сроки контрактов Владимира Танчика и Геннадия Пасича. Оба игрока присоединились к Карпатам во время зимних межсезонных сборов. В активе Пасича четыре проведенных поединка в составе команды, у Танчика – два матча.

Напомним, Карпаты даже не сумели завершить сезон. За две неявки без уважительных причин УПЛ приняла решение досрочно снять команду с чемпионата.

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