Карпаты покинули еще двое игроков

Андро Гиоргадзе и Алексей Хахлев больше не являются игроками львовских Карпат.

"Футбольный клуб Карпаты благодарит за сотрудничество и прощается с Андро Гиоргадзе и Алексеем Хахлевым.

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Грузинский защитник Андро Гиоргадзе пополнил состав Карпат во время зимнего межсезонья, в общем проведя в зелено-белой футболке 6 поединков. В активе хавбека Алексея Хахлева – 3 матча в составе Карпат в Премьер-лиге", – говорится в заявлении Карпат.

Напомним, Карпаты официально исключили из УПЛ из-за неявки на 2 подряд поединки с Мариуполем.

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