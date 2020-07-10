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Карпаты покинул очередной игрок – "львы" после исключения из УПЛ продолжают терять футболистов

16:05 - Читати українською
Карпаты покинул очередной игрок – "львы" после исключения из УПЛ продолжают терять футболистов
Артем Козак / ФК Карпаты

Полузащитник "зелено-белых" Артем Козак завершил свой львовский этап карьеры.

Карпаты попрощались с очередным футболистом. После Тима Халля, Кирилла Кириленко, Марвина Мартинса, Егора Назарины, Владислава Дубинчака и Василия Приймы сотрудничество с львовским клубом завершил полузащитник Артем Козак, информирует официальный сайт "зелено-белых".

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Козак стал игроком "львов" в июле прошлого года. 22-летний хавбек провел за Карпаты 10 матчей в УПЛ (еще один – в Кубке Украины), отметившись одним забитым голом. Это случилось в матче 20-го тура Премьер-лиги против Колоса.

Напомним, 9 июля КДК УАФ объявил об исключении Карпат из УПЛ за две неявки на матчи с Мариуполем без уважительных причин.

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