Львовские Карпаты в своих соцсетях опубликовали четырехминутный ролик, в котором презентовали новую игровую форму на сезон 2025/26.

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Футболки выполнены в двух вариантах: традиционном зеленом (плюс вратарская красная) и культовом зелено-белом (полосатом). Форму, в которой Карпаты в 1969 году триумфовали в Кубке СССР, уже можно приобрести в клубном фан-шопе за 2500 гривен.

"Каждая история – это путешествие. Каждое завершение – это начало нового. Каждая полоска – это рождение. Наше сегодня – это жизнь, а не игра. Наши трубы уже заиграли, барабан уже забил. Миллион сердец. Одно биение. Два цвета", – говорится в подписи под видео.

Напомним, первый официальный матч нового сезона Карпаты сыграют в воскресенье, 3 августа. Соперником команды Владислава Лупашко на стадионе Украина будет житомирское Полесье. Начало встречи в 18:00.

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