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Карпаты подтвердили переход Жоау Диогу

21:18 146 Читати українською
Карпаты подтвердили переход Жоау Диогу
Жоау Диогу / ФК Карпаты

Львовские Карпаты сообщили о подписании форварда Жоау Диогу.

Карпаты на своем официальном сайте подтвердили переход форварда Фигейренсе Жоау Диогу на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год. Ранее о переходе сообщил бразильский клуб.

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Футболист является воспитанником Крузейро, позже перешел в Фигейренсе. В Карпатах будет выступать под 99-м номером.

Львовяне начали сезон с поражений от флагманов украинского футбола – Динамо и Шахтера.

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