Ранее сообщалось, что Карпаты близки к подписанию правого защитника СК Днепр-1 Дениса Мирошниченко. Хотя основным кандидатом на 29-летнего игрока считался Металлист 1925, сам футболист хочет остаться в УПЛ. Сейчас клубы и игрок находятся на достаточно продвинутой стадии переговоров.

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Есть вероятность, что Карпаты в новом сезоне усилятся еще двумя футболистами из Днепр-1: 32-летним защитником Владимиром Адамюком и 28-летним полузащитником Игорем Когутом. Согласно информации ТаТоТаке, Когут присоединится к Карпатам в статусе свободного агента, а Адамюк, чей контракт с Днепр-1 подходит к концу через полгода, также может стать новым игроком львовского клуба.

К слову, прошлом сезоне за Днепр-1 Адамюк сыграл 29 матчей, забил 3 гола и отдал 7 ассистов. Когут, свою очередь, сыграл в 14 поединков и отметился одним голом. За все время, что он выступает за СК Днепр-1 с 2017 года, провел за клуб 150 матчей, в которых отметился 26 голами и 18 ассистами.

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