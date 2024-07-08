Карпаты готовятся подписать бразильского полузащитника Крузейро Стенио Толедо, сообщает журналист Самуэль Венансиу в своем Твиттере.

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Отмечается, что 21-летний футболист, который с января 2024 года был арендован португальским клубом АВШ, перейдет в команду Мирона Маркевича на полноценной основе. Карпаты получат 50 процентов прав на футболиста.

Напомним, Стенио – воспитанник Крузейру. Выступал в арендах за Торино и АВШ. Его контракт с бразильцами действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч.

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