Украинский вратарь Александр Ильющенков и дальше будет выступать в городе Льва.

Голкипер Львова Александр Ильющенков продолжит свою карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт "львов".

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32-летний вратарь подписал с командой Андрей Тлумака соглашение на 2,5 года. Александр мог оказаться за океаном – один из клубов США готов был предложить ему контракт, но игрок решил остаться в городе Льва.

Напомним, Ильющенков – воспитанник тернопольской Нивы, в которой и начал профессиональную карьеру в 2008 году. Впоследствии был бурштынский Энергетик и первый заход в Карпаты (2011-2015). Успел также поиграть за Металлист, Верес, Рух, Львов, молдавский Тирасполь и грузинский Сиони.

В текущем сезоне провел за Львов 10 поединков, в которых пропустил 13 голов (в одном матче отстоял на ноль). Имеет в своем активе 1 матч за молодежную сборную Украины.

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