Хобленко пришел на правах аренды из Кривбасса, сообщает официальный сайт "львов".

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Нападающий присоединится к львовскому клубу уже 1 января, а в соглашении есть опция о возможности выкупить Хобленко по завершении сезона.

Отметим, что 28-летний воспитанник Динамо в текущем сезоне провел за Кривбасс 8 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с криворожцами действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. За свою карьеру Хобленко успел поиграть за Лех (Польша), Стабек (Норвегия) и Левадию (Эстония) в Европе, а также ряд украинских клубов.

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