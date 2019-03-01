Карпаты подписали Ярослава Деду – он забивал топ-клубам в Юношеской лиге УЕФА

Атакующий хавбек Карабаха Ярослав Деда продолжит карьеру во Львове. 19-летний футболист подписал контракт с Карпатами.

Карпаты объявили о подписании Ярослава Деды. 19-летний вингер подписал контракт на 3 года, информирует официальный сайт "зелено-белых".

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В Карпатах Деда будет выступать под 13-м номером. К слову, игрок родился во Львовской области, но является воспитанником волынского футбола. В 16-летнем возрасте дебютировал в составе Волыни в матче УПЛ.

Последним клубом Деды был Карабах, в составе которого он выступал в Юношеской лиге УЕФА (4 матча, 3 гола: дважды забил Атлетико и еще раз Челси). Цвета азербайджанского клуба украинец защищал с 2017 года.

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