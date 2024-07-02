Украинский полузащитник Максим Мельниченко стал игроком Карпат, сообщает официальный сайт "львов".

Карпаты объявили о подписании экс-хавбека Динамо, поигравшего в Европе

19-летний хавбек перебрался в команду Мирона Маркевича в статусе свободного агента. О сроках соглашения не сообщается.

Напомним, Максим – воспитанник Черноморца. В 16 лет попал в структуру СК Днепр-1. Весной 2024-го дебютировал в Премьер-лиге (сыграв всего в 2 матчах). Был капитаном юношеской сборной Украины в матчах элит-раунда отбора на Евро-2024 (U-19) и помог получить путевку на чемпионат Европы. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

К слову, ранее сообщалось, что Мельниченко подписал предварительный контракт с Карпатами еще весной и едва не вызвал "холодную войну" между агентами – он был клиентом Алексея Люндовского (агент Артема Довбыка), но в это время договорился с компанией Глеба Корниенко и Глеба Платова.

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