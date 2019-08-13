Карпаты подписали еще одного игрока сборной Люксембурга

-
Наші за кордоном. Мілевський веде Брест до чемпіонства, ефектний політ Сухоцького та шалена дискваліфікація за расизмМир — 13:00 332
-
Динамо – Брюгге: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 07:30 792
-
Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в АталантіОвертайм — 12 авг 1194
-
Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:0 від Манчестера – яким був євровікендСборная Украины — 12 авг 2076
-
Украина сыграет товарищеские матчи против Нигерии и Эстонии – УАФ утвердила города проведения поединковСборная Украины — 12 авг 462