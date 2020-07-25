Карпаты подали в ФИФА иск на 3 млн евро – все из-за трансфера Карраскаля

"Львы" хотят получить от Ривер Плейт всю сумму за трансфер своего бывшего игрока Хорхе Карраскаля.

Аргентинский клуб задолжал львовским Карпатам 3 миллиона евро за трансфер Карраскаля. Поэтому львовяне подали иск в ФИФА, информирует Golazo. Ранее сообщалось, что Карпаты хотели решить дело мирным путем и неоднократно обращались к руководству Ривер Плейт.

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21-летний колумбиец перебрался в аргентинский клуб на правах аренды в начале 2019 года. Львовяне получили за Хорхе 500 тисяч евро. В январе латиноамериканский гранд выкупил Карраскаля за 2,5 миллиона евро. На счет Карпат средства должны были перевести двумя траншами, однако этого так и не произошло.

Добавим, что игроком Ривер Плейт интересовался ряд европейских клубов, среди которых Бешикташ, Аякс, Фиорентина и Ювентус.

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