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Карпаты почтят победителей Кубка СССР-1969 – прошло 50 лет со дня триумфа

23:05 13 Читати українською
Карпаты почтят победителей Кубка СССР-1969 – прошло 50 лет со дня триумфа
Карпаты – победитель Кубка СССР-1969 / фото из архива Александра Паука

Во время поединка 5-го тура УПЛ Карпаты – Заря львовяне планируют специальное мероприятие в честь 50-летия победы в Кубке СССР.

 

17 августа 1969 года Карпаты выиграли Кубок СССР – единственный случай, когда обладателем трофея стала команда из Первой лиги.

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На днях прошло 50 лет со дня той исторической победы. По этому случаю львовский клуб запланировал некоторые торжества, которые будут реализованы в поединке против Зари (начало матча 25 августа в 17:00).

В частности, каждый желающий сможет сделать фото с копией Кубка СССР в компании с его обладателями. Таких среди участников того финала сразу пятеро – Игорь Кульчицкий, Владимир Данилюк, Ростислав Поточняк, Геннадий Лихачев и Валерий Сыров, информирует официальный сайт "зелено-белых".

Кроме того, болельщики смогут окунуться в атмосферу легендарного финала, спев всем стадионом в начале матча легендарную "Черемшину", которая, по словам карпатовских ветеранов, придала им сил в кубковом финале.

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Карпаты Карпаты Карпаты - Заря
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