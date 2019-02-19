toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР

Карпаты победили в спарринге Бытовию

18:04 21 Читати українською
Карпаты победили в спарринге Бытовию
Карпаты / ФК Карпаты Львов

Карпаты в последнем контрольном матче оказалась сильнее польской Бытовию.

Товарищеские матчи

Карпаты – Бытовия – 3:1

Голы: Понде, Варгас, Швед

Карпаты завершили зимнюю комплектацию команды

Карпаты в последнем спарринге встретились с польской Бытовией. Благодаря голам Кристиана Понде, Родриго Варгаса и Марьяна Шведа "зелено-белые" одержали уверенную победу.

24 февраля подопечные Фабри Гонсалеса сыграют на выезде с полтавской Ворсклой. Начало матча в 17:00.

Теги
Карпаты Карпаты Товарищеские матчи Зимние сборы Битовия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
30
мин
Ливерпуль
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук