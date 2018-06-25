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Карпаты победили Ниву Т в спарринге

24 июня 16:48 111 Читати українською
Карпаты победили Ниву Т в спарринге
Карпаты – Нива – 2:0 / ФК Карпаты

Львовские Карпаты завершили первый сбор победой над тернопольской Нивой (2:0).

На завершающем этапе первого тренировочного сбора Карпаты встретились с представителем Второй лиги тернопольской Нивой.

В обоих таймах команды сыграли разными составами, а победу праздновал представитель УПЛ.

Товарищеские матчи

Карпаты – Нива Т – 2:0

Голы: Швед, Войтович

Теги
Карпаты Карпаты Нива Тернополь Нива Тернополь
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