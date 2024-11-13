Львовский клуб настроен выкупить контракты игроков, которые сейчас выступают за команду на правах аренды. По информации UA-Футбол, эта операция Карпатам обойдется примерно в 1,3 миллиона евро.

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Следует заметить, что права на центрального защитника Жана Педросо принадлежит Коритибе, а за Брунинью придется рассчитываться с Атлетико Минейро. Первый уже сыграл за львовян 8 матчей, а второй – 7, имеют в своем активе по одному забитому голу.

К слову, после 13-ти туров УПЛ Карпаты расположились на шестом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 18 очков.

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