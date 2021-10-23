Карпаты переиграли Мункач и сравнялись с лидером Второй лиги – Кожанов снова забил
Карпаты Львов и Мункач закрывали программу субботы Второй лиги. Обзор матча читайте на Футбол 24.
Вторая лига, 15-й тур
Карпаты Львов – Мункач – 1:0
Гол: Кожанов, 28 (пен.)
Оба коллектива осторожно начали – как в разведке. Но в середине первого тайма Мункач "сорвался", а точнее – Василий Луцив, который сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти.
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К отметке уверенно подошел штатный пенальтист и капитан "львов" Денис Кожанов. Разбег, удар, гол – сфера и вратарь оказались по разным углам. Для Кожанова это шестой мяч в шести последних встречах. Львовяне на перерыв ушли с минимальным преимуществом, а во втором тайме грамотно уберегли свои владения от пропущенных мячей.
Мирослав Липко зафиксировал минимальную победу Карпат, которая позволила им набрать 36 зачетных баллов и сравниться по очкам с лидером Левым берегом. Правда, киевскую команду завтра еще ожидает матч против винницкой Нивы. Мункач же с 23 пунктами остался на шестой строчке группы А Второй лиги.