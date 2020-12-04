"Много вопросов по новой базе Карпат, проект которого появился в прессе. Отвечаю. Во-первых, собственно КПФ Карпаты ничего не строят, поэтому никакой "официальной" информации не будет.

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Во-вторых, все, что касается обновленных Карпат, расскажем, когда будет что показать. Не хочется обещать "Нью-Васюки", пока вы не сможете убедиться в реальности. По идее, проект должен стартовать в ближайшие недели, а завершиться до начала следующего сезона. Поэтому ожидайте новости в ближайшее время", – написал Болотников на своей странице facebook.

Напомним, издание sportarena поделилось информацией о новой базе "львов" и даже добавило видео с проектом комплекса. После 11-ти туров Второй лиги Карпаты остаются на дне турнирной таблицы лишь с 4-мя очками.

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