– Можете подтвердить информацию об увольнении Владимира Езерского?

– Нет. На данный момент контракт с Владимиром Езерским не прекращен, – цитирует заявление клуба Tribuna.

Карпаты уволили Езерского из-за подстрекательства игрока к сотрудничеству с Шаблием и трансферу за границу, – журналист

Ранее появилась информация, что львовский клуб уволил Езерского, потому что он предлагал игроку Карпат Артуру Шаху сменить агента перед матчем сборной Украины U-20.

Напомним, Владимир Езерский работает в Карпатах с декабря 2023 года. Также он является ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины. Сейчас "зелено-белые" занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ с 33-мя очками.

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