Карпаты отреагировали на информацию об увольнении Езерского – известно, прекращен ли контракт со специалистом
Карпаты опровергли информацию об увольнении Владимира Езерского.
– Можете подтвердить информацию об увольнении Владимира Езерского?
– Нет. На данный момент контракт с Владимиром Езерским не прекращен, – цитирует заявление клуба Tribuna.
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Ранее появилась информация, что львовский клуб уволил Езерского, потому что он предлагал игроку Карпат Артуру Шаху сменить агента перед матчем сборной Украины U-20.
Напомним, Владимир Езерский работает в Карпатах с декабря 2023 года. Также он является ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины. Сейчас "зелено-белые" занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ с 33-мя очками.
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