Карпаты отправились на мини-сбор в Румынию

Львовяне проведут спарринг с чемпионом Румынии.

Львовские Карпаты отправились в Румынию, где во время паузы в чемпионате, возникшей в связи с матчами национальных сборных, сыграют товарищеский матч с Клужем.

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"Львы" отправились в Румынию в следующем составе:

Вратари: Роман Пидкивка, Олег Кудрик.

Защитники: Алексей Ковтун, Сергей Вакуленко, Богдан Векляк, Александр Авраменко, Роман Слива, Олег Веремеенко.

Полузащитники: Дмитрий Кльоц, Назар Вербный, Роман Толочко, Владимир Якимец, Фране Войкович, Егор Назарина, Остап Притула, Виталий Сильченко.

Нападающие: Александру Бойчук, Ростислав Лях, Максим Грисьо, Жоао Диого Дженнингс, Гишам Лейоус.

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Через вызовы в сборные в этом матче не смогут принять участие: Марвин Мартинс, Тим Халл (оба – Люксембург), Мохамед Абукар (молодежная сборная Финляндии), Владислав Дубинчак, Артем Козак (оба – молодежная сборная Украины) и Кирил Кириленка (молодежная сборная Беларуси). Также продолжают восстанавливаться после повреждений Александр Кучер, Алексей Гуцуляк, Франциско Ди Франко и Кристиан Понде.

Таким образом тренерский штаб во главе с Романом Санжаром в поединке против чемпиона Румынии будет иметь возможность проверить, в частности, и ближайший резерв первой команды.

Напомним, игра против румынской команды ЧФР Клуж состоится в субботу, 7-го сентября в 17:00. К слову, матч кроме товарищеского будет носить стату благотворительного, ведь вырученные средства от продажи билетов будут переданы девочке, страдающей от редкой болезни, – отмечает официальный сайт ФК Карпаты.

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