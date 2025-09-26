Львовские Карпаты сыграли вничью с Динамо (1:1) в матче 7-го тура юношеского чемпионата Украины. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19, 7-й тур

Карпаты – Динамо – 1:1

Голы: Черненко, 71 – Осипенко, 32

Карпаты активнее начали игру и создали несколько моментов, но открыли счет киевляне. На 32-й минуте Осипенко прошел с мячом в штрафную и пробил в дальний угол ворот – 1:0.

Во втором тайме "зелено-белые" могли забивать после дальнего удара Дедова, но динамовцев спас Вячеслав Суркис. Однако позже хозяева таки забили. Кузык сделал подачу после розыгрыша стандарта, а дальше Черненко нанес точный удар головой – 1:1.

Динамо могло вырвать победу, но Захарченко не смог добить мяч в ворота после сейва голкипера. Зато у Карпат хороший момент имел Абрамчук, но полузащитник не реализовал выход один на один. В итоге команды сыграли вничью. Вследствие такого результата лидер чемпионата – Шахтер может оторваться от Динамо на 6 очков, "горняки" сыграют свой матч завтра.

